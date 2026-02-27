Chi è Gregory Porter il cantante americano con Serena Brancale a Sanremo 2026

Gregory Porter, cantante americano, ha iniziato la carriera negli anni 2000 e ha raggiunto una maggiore notorietà nel 2010 con l’uscita dell’album “Water” pubblicato dall’etichetta Motéma. Nel 2010 l’album è stato candidato ai Grammy come miglior album jazz vocale. A Sanremo 2026, Porter si esibirà insieme a Serena Brancale.

Gregory Porter ha iniziato a farsi conoscere professionalmente negli anni 2000. Il suo debutto ufficiale è avvenuto nel 2010, con l’album “Water (Motéma)“, nominato ai Grammy come Best Jazz Vocal Album. Poi nel 2012, ha presentato “Be Good”, con cui ha ottenuto un’altra nomination ai Grammy. L’anno dopo ha firmato con la leggendaria etichetta Blue Note, pubblicando “Liquid Spirit”, il suo album di breakthrough, che ha venduto oltre un milione di copie in tutto il mondo, raggiungendo le vette delle classifiche jazz e ha vinto il Grammy Award per Best Jazz Vocal Album nel 2014. NPR lo ha definito “America’s Next Great Jazz Singer”. Nel 2016, ha pubblicato “Take Me to the Alley”, altro grande successo, ottenendo il suo secondo Grammy per Best Jazz Vocal Album nel 2017. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

