Chi è Fudasca il produttore stasera al Festival di Sanremo con Tredici Pietro

Stasera al Festival di Sanremo, tra i protagonisti sul palco, c’è anche Fudasca, produttore musicale noto per aver collaborato con vari artisti italiani. Ha contribuito alla realizzazione di numerose canzoni di successo e si occupa di produzione musicale da diversi anni. La sua presenza si inserisce tra le esibizioni di Tredici Pietro, artista che rappresenta questa edizione del festival.

Fudasca è un noto produttore che ha lavorato con diversi artisti della scena musicale nostrana, insieme ai quali ha confezionato hit che hanno conquistato le classifiche. Stasera il musicista si esibirà al 76esimo Festival di Sanremo insieme a Tredici Pietro e Galeffi con la cover di Vita, brano di Lucio Dalla e Gianni Morandi, contenuto nell'album dei due cantautori pubblicato nel 1988. Francesca Michielin, Alfa, Massimo Pericolo, Psicologi, Tredici Pietro e Mecna, sono alcuni degli artisti con i quali ha collaborato il producer capitolino. Le esplorazioni a metà tra i poli sono la sua firma: lo-fi e city pop, hip-hop e canzone, vintage ed...

