Cheli l’astronauta Da Zocca allo spazio 30 anni fa la missione ’satellite al guinzaglio’

Un uomo proveniente da Zocca ha intrapreso un percorso che lo ha portato a partecipare a una missione spaziale. La sua esperienza, iniziata tra le colline, si è sviluppata con un addestramento intenso e una preparazione specifica per affrontare le sfide del volo. La sua storia mostra come un sogno possa diventare realtà attraverso impegno e determinazione, portandolo a raggiungere un obiettivo che pochi possono sperare di ottenere.

Boni Il bambino che dalla sua casa sulle colline sognava la luna diventò adulto, salì in alto verso le stelle e conquistò lo spazio. Nella notte magica tra il 20 e il 21 luglio del 1969 come altri milioni di italiani era rimasto incantato davanti alla tv dalle immagini in bianco e nero della navicella che si appoggiava sul Mare della tranquillità. "Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità" ('That's one small step for a man, one giant leap for mankind') fu la frase divenuta icona pronunciata da Neil Armstrong nel momento in cui divenne il primo essere umano a posare il piede sulla Luna durante la missione Apollo 11. "Da grande voglio fare l'astronauta", pensò il bambino che aveva dieci anni e le idee molto chiare.