Che spavento per Giovanni Franzoni! Cade nella seconda prova a Garmisch | cosa è successo e come sta

Giovanni Franzoni è caduto durante la seconda prova cronometrata della discesa libera di Garmisch, competizione valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L'evento si è svolto sulla pista Kandahar, nella località tedesca. La caduta ha suscitato preoccupazioni tra gli spettatori e gli addetti ai lavori presenti sulla pista. Non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni di Franzoni dopo l’incidente.

Grande spavento per Giovanni Franzoni durante la seconda prova cronometrata della discesa libera di Garmisch, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino che va in scena sulla mitica pista Kandahar nella località tedesca. Il 24enne bresciano ha infatti perso lo sci destro nel corso del secondo intermedio, facendo i conti con la stessa sfortuna che aveva colpito Dominik Paris durante il superG delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’argento a cinque cerchi della specialità ha perso lo sci in una curva verso destra, ma è stato bravissimo a non cadere rovinosamente a terra e a limitare i danni. L’azzurro è scivolato per alcuni secondi lungo il pendio, ma grazie a un gesto tecnico davvero pregevole ha controllato la situazione, non dovendo fare i conti con torsioni dolorose e rialzandosi prontamente una volta terminata la scivolata. 🔗 Leggi su Oasport.it

Giovanni Franzoni trova subito confidenza con la Kandahar di Garmisch, in Germania, e segna il miglior tempo nella prima prova cronometrata in vista della discesa di sabato dalla quale riparte la Coppa del Mondo dopo le Olimpiadi di Milano Cortina. #ANSA - facebook.com facebook

#Sondaggio Youtrend: in apertura di #Olimpiadi abbiamo chiesto agli italiani chi sono gli atleti che preferiscono in questa edizione e il podio è tutto all’insegna dello sci con Sofia Goggia (34%), Federica Brignone (33%) e Giovanni Franzoni (19%). x.com