Charlotte Knueppel si impone come protagonista di una serata intensa, con una prova che combina aggressività in attacco e solidità in difesa. I Charlotte Hornets riescono così a conquistare un risultato importante, grazie a un gioco equilibrato e determinato. La partita si conclude con una vittoria che riflette la capacità della squadra di adattarsi alle diverse fasi dell’incontro.

In una serata di esecuzione offensiva secca e controllo difensivo a tratti costante, i Charlotte Hornets hanno trovato una vittoria netta contro gli Indiana Pacers a Indianapolis. A guidare l'attacco sono stati Brandon Miller con 33 punti e Kon Knueppel con 28 punti, mentre Knueppel ha consolidato un record NBA rookie di triple segnando 812 dall'arco, portando il totale a 209 in 59 partite. La tripla decisiva è arrivata a 9:41 dal termine del quarto periodo: finta su Quintin Jackson, palleggio a sinistra e tiro che ha toccato il ferro prima di spegnersi nel canestro. Indiana ha accusato il colpo fin dal secondo quarto, chiudendo la frazione al tiro con 318 e andando all'intervallo lungo in svantaggio 67-46.

© Mondosport24.com - Charlotte Knueppel domina la notte con una prestazione

