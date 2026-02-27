Champions sarà Atalanta- Bayern Monaco Marino | Serve la gara della vita

Durante il sorteggio di venerdì 27 febbraio a Nyon, è stato deciso che l’Atalanta affronterà il Bayern Monaco nella prossima fase di Champions League. L’allenatore della squadra bergamasca ha dichiarato che questa partita richiede il massimo impegno, definendola come “la gara della vita”. La sfida tra le due squadre è ora ufficiale e si terrà nelle prossime settimane.

CALCIO. L’accoppiamento durante il sorteggio a Nyon che si è tenuto venerdì 27 febbraio a mezzogiorno. Sarà Bayern Monaco a sfidare l’Atalanta negli ottavi di finale di Champions League. Sarà il primo match in assoluto tra le due formazioni. Dopo l’incredibile rimonta contro il Borussia Dortmund, mercoledì 25 febbraio a Bergamo, i nerazzurri hanno conquistato il pass per entrare tra le migliori sedici squadre d’Europa. E per continuare a sognare la finale in programma a Budapest il 30 maggio. «Affronteremo col grande orgoglio di rappresentare l’Italia una grande realtà del calcio mondiale come il Bayern Monaco». Umberto Marino, direttore... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

