Dal 2010 nessuna squadra italiana ha vinto la Champions League. La competizione vede attualmente in corsa squadre di altri paesi, mentre le italiane non sono riuscite a conquistare il titolo negli ultimi tredici anni. La situazione ha suscitato discussioni tra addetti ai lavori e appassionati, che osservano con attenzione i risultati delle formazioni italiane nelle fasi finali della competizione.

Calciomercato Inter, in estate pronto un nuovo tentativo per Jones: il centrocampista non è l’unico obiettivo dal Liverpool! Modric Milan, tutti spingono per il rinnovo! Ecco quando arriverà la decisione dell’ex Real Madrid Palestra si racconta: «Con Pisacane sono migliorato tanto, vogliamo la salvezza! La Nazionale è un sogno, in futuro potrei.» Hojlund Napoli, il danese ora è imprescindibile per Conte: il club ha già deciso sul riscatto! Chivu e l’Inter in corsa verso lo scudetto, il tecnico sulle orme di Conte: può battere quel record! Palestra si racconta: «Con Pisacane sono migliorato tanto, vogliamo la salvezza! La Nazionale è un sogno, in futuro potrei. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Champions League, perché nessuna italiana vince più dal 2010? C’è un preoccupante record negativo che si sta per raggiungere: l’analisi

Leggi anche: L’impresa dell’Atalanta salva la Serie A dal record negativo in Champions League

Champions League, in quota nessuna italiana agli ottaviLa Serie A rischia seriamente di restare senza rappresentanti qualificati direttamente agli ottavi di finale di Champions League.

Temi più discussi: Nessuna squadra italiana agli ottavi di Champions? L'Inter cerca la rimonta contro il Bodo/Glimt per evitare un risultato clamoroso; VIDEO. Bremer al J Medical, controlli ok: nessuna lesione dopo stop in Champions; Spalletti: Se il livello è questo non possiamo ambire a nessun risultato; Champions League: nessuna rimonta, il Bodo Glimt espugna anche San Siro e si prende gli ottavi.

Champions League, serve un miracolo perché l’Italia non sparisca dall’EuropaLa Serie A rischia una figuraccia europea: Inter, Atalanta e Juventus a un passo dall'eliminazione che lascerebbe la Serie A fuori dalla Champions League già a febbraio. panorama.it

L'impresa dell'Atalanta non basta: perché non deve distogliere l'attenzione dal fallimento delle altre italiane in Champions LeagueSe la Premier League porterà sei squadre agli ottavi, la Serie A ne avrà soltanto una: il ritratto più impietoso di una crisi che pervade il nostro movimento ormai da diversi anni. goal.com

6 squadre separate da 9 punti per tre posti, 12 partite da giocare: chi è la favorita per qualificarsi alla prossima Champions League Abbiamo calcolato la difficoltà statistica del calendario per avere una risposta. Puoi trovare l'articolo al link nei commenti. - facebook.com facebook

Bergomi a Sky: “L’Inter aveva l’impegno più difficile tra le italiane in Champions League." Ho difficoltà a commentare questa cosa, perchè è assurda anche come battuta. Si rendono ridicoli x.com