Le squadre italiane non riescono più a qualificarsi per la fase a eliminazione diretta della Champions League dal 2010, un dato che si ripete in modo costante da oltre un decennio. Nessuna formazione del nostro campionato è riuscita a superare la fase a gironi nelle ultime stagioni. La situazione coinvolge diverse squadre italiane che partecipano alla competizione europea.

Come evidenziato in un’attenta analisi pubblicata sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il calcio italiano vive una profonda crisi di risultati nella massima competizione europea. Dal 1969 al 1985 trascorsero 16 anni senza trionfi, ma dall’impresa dell’Inter nel 2010 allo zero degli ultimi 15 anni il triste record sta per essere clamorosamente eguagliato. Pensare a una vittoria nella finale del 30 maggio 2026 a Budapest appare oggi un’utopia per l’intero nostro movimento. Nei recenti 15 anni, la Spagna ha vinto 8 coppe, l’Inghilterra 4, la Germania 2 e la Francia 1. L’Italia resta a quota 0, digiuno condiviso col Portogallo, ultimo torneo fuori dalla top 5 a vincere nel 2004. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Perché le squadre italiane non vincono più la Champions League 2010?Un’analisi accurata del panorama internazionale mette in luce una marked crisi del calcio italiano nei palcoscenici europei.

