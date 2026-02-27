Chalet all’asta | in arrivo un modello di bando

È in cantiere un nuovo modello di bando per la vendita degli chalet all’asta. La proposta mira a creare un procedimento più uniforme a livello nazionale, riducendo le differenze tra le amministrazioni locali. Al momento, si tratta di una semplice risposta a un’interrogazione parlamentare, senza ancora definire se e come verrà adottata.

"Potrebbe rappresentare un passo in avanti verso una direzione nazionale che evita agli enti locali di procedere in ordine sparso, ma per ora si tratta solo di una risposta a una interrogazione parlamentare. Perciò, attendiamo di vedere gli atti ufficiali prima di dire la parola finale". È la reazione di Marco Scarpetta, vicepresidente dell'Associazione balneari civitanovesi e referente Sib Confcommercio, di fronte alle parole del ministro delle infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini sulla questione Bolkestein. Il leader del Carroccio ha risposto a un'interrogazione dell'onorevole Deborah Bergamini (Forza Italia) sulla direttiva Ue...

