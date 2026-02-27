Cervia parte la pulizia straordinaria della rete fognaria | possibili disagi alla viabilità

A Cervia, tra domenica 1 e lunedì 2 marzo, Hera eseguirà una pulizia straordinaria della rete fognaria nella zona di Circonvallazione Sacchetti e Piazza Andrea Costa. L’intervento potrebbe causare disagi alla viabilità nella zona interessata. La ditta effettuerà i lavori durante la notte, con l’obiettivo di migliorare il funzionamento del sistema di smaltimento delle acque reflue.

Nel comune di Cervia, nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 marzo, Hera realizzerà una pulizia straordinaria della rete fognaria nera nella zona di Circonvallazione Sacchetti e Piazza Andrea Costa. I lavori saranno effettuati nelle ore notturne (dalle 20 di domenica alle 6 del mattino successivo) per minimizzare i disagi alla viabilità. Le vie interessate dall’intervento, che copre complessivamente una lunghezza di oltre 1600 metri, sono le seguenti: Tommaso Bonaldo (da P.zza Andrea Costa a via Nazario Sauro), Circonvallazione Sacchetti (da via Evangelisti a via Capua a via Ospedale e da quest’ultima a via della Stazione), via Evangelisti e... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Fiumicino, lavori di pulizia della rete fognaria su via delle Scuole: cambia la viabilitàFiumicino, 13 febbraio 2026 – Giovedì 26 febbraio 2026, per consentire il regolare svolgimento dei lavori di pulizia della rete fognaria in via delle...

Alluvione, completata la pulizia della rete fognaria di NumanaE’ stata completata la pulizia totale della rete fognaria coinvolta dall’alluvione a Numana e sono state condotte diverse attività di manutenzione...

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Hera: nella notte del 1° marzo pulizia straordinaria della rete fognaria in alcune zone di CerviaNel Comune di Cervia, nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 marzo, Hera realizzerà una pulizia straordinaria della rete fognaria nera nella zona di Circonvallazione Sacchetti e Piazza Andrea Costa. I ... ravennawebtv.it

Cervia, nella notte del 1° marzo pulizia straordinaria della rete fognariaIntervento notturno di Hera nel Comune di Cervia. Tra domenica 1 e lunedì 2 marzo sarà effettuata una pulizia straordinaria della rete fognaria nera nella ... ravennanotizie.it