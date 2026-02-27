Cervelli di ritorno | come gli italiani tornano dall’estero e scelgono affitti temporanei

Negli ultimi anni si osserva un aumento di italiani che decidono di tornare nel paese dopo aver lavorato all’estero. Questi talenti di ritorno optano spesso per affitti temporanei, contribuendo a modificare il mercato immobiliare locale. Il fenomeno coinvolge professionisti di diversi settori e sta diventando sempre più rilevante nel contesto economico nazionale.

Negli ultimi anni il fenomeno dei talenti di rientro – italiani che scelgono di tornare dopo un’esperienza lavorativa all’estero – sta assumendo un peso crescente nel panorama economico nazionale. Secondo i dati ISTAT, oltre 50.000 italiani rientrano ogni anno dopo un periodo di lavoro all’estero, portando con sé competenze e conoscenze acquisite in contesti internazionali. Molti di loro, almeno nella fase iniziale, optano per soluzioni abitative flessibili e temporanee, affidandosi anche a aziende come Spotahome che facilitano gli affitti mensili e consentono di evitare vincoli contrattuali a lungo termine mentre si cerca una sistemazione definitiva. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

