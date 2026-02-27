Certificazioni informatiche riconosciute Accredia | fino a 4 punti GPS Sconti dedicati ai lettori di OrizzonteScuola

Per le Graduatorie Provinciali per le Supplenze del 2026, le certificazioni informatiche riconosciute Accredia consentono di ottenere fino a quattro punti. Per i lettori di OrizzonteScuola sono disponibili sconti dedicati. Queste certificazioni sono considerate un elemento importante per aumentare il punteggio nelle graduatorie e rappresentano un'opportunità da sfruttare in vista dell'aggiornamento.

In vista dell'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS 2026), le certificazioni informatiche riconosciute Accredia rappresentano uno degli strumenti più strategici per incrementare il punteggio. Nel sistema delle graduatorie, anche uno o due punti possono incidere in modo determinante sull'assegnazione di una supplenza. Per questo motivo sempre più docenti stanno completando il proprio profilo.