C'era una volante del commissariato di Cinturrino quando morì Igor Squeo La mamma | Indagate su quei poliziotti

Una volante del commissariato di Cinturrino si trovava sul luogo quando Igor Squeo è deceduto. La madre dell'uomo ha chiesto di indagare sui poliziotti presenti quella notte. Dopo l'omicidio di Rogoredo, le autorità stanno esaminando anche il ruolo del commissariato Mecenate, coinvolto nelle circostanze della morte di Squeo. La presenza della volante è stata confermata nelle prime ricostruzioni.

Fiction “La preside”, l’attacco del sindaco di Bacoli su Caivano: “Fin quando ci mostreranno come l’inferno?”Il sindaco Josi Gerardo Della Ragione sulla fiction in onda su Rai1: "Qualcuno ci dica fino a quando Caivano dovrà essere metafora di Inferi".

Del Piero a C’è Posta per te, Matteo in lacrime: “Avevo 9 anni quando papà morì, l’unica volta allo stadio fu per te”Nella puntata del 31 gennaio di C'è Posta per te, Sara ha voluto fare una sorpresa al fratello Matteo facendogli incontrare Alessandro Del Piero.

