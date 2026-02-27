Centrodestra deposita testo riforma elettorale Pd | Inaccettabile

Il centrodestra ha ufficialmente presentato il testo della riforma elettorale, suscitando immediatamente la reazione del Partito Democratico che lo definisce inaccettabile. La mossa si inserisce nel dibattito politico attuale, con le forze di maggioranza che avanzano le loro proposte e l’opposizione che critica duramente il contenuto del documento. La presentazione si è svolta in un clima di tensione tra le due forze politiche.

Il centrodestra ha depositato il testo della riforma elettorale. "Un testo inaccettabile", dice il PD. La maggioranza difende l'impianto: "La riforma coniuga pluralismo e stabilità". Il testo di riforma, ribattezzata «stabilicum», è stato depositato al Senato il 26 febbraio. Non ci sono le preferenze, caldeggiate da FdI, che potrebbero essere introdotte con un emendamento. Il premio non può superare il 15%, non oltre i 230 seggi.