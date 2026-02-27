Centro storico off limits e uscite della Tangenziale chiuse | arriva la Bologna Marathon 2026

Domenica 2 marzo, il centro storico di Bologna sarà interdetto al traffico e le uscite della Tangenziale saranno chiuse per la quarta edizione della Termal Bologna Marathon. L’evento coinvolge numerosi runners e attira l’attenzione di cittadini e appassionati di sport. La città si prepara ad accogliere questa manifestazione, che vede coinvolti organizzatori, volontari e partecipanti da diverse regioni.

Domenica 2 marzo Bologna si prepara ad accogliere la quarta edizione della Termal Bologna Marathon, uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell'anno. Migliaia di runner attraverseranno la città lungo quattro diverse distanze: la maratona classica da 42,195 chilometri, la "30 km dei Portici". Bologna, 27 febbraio 2026 – Domenica 1 marzo torna sotto le Due Torri la Termal Bologna Marathon. Con 'Re-Start' la Termal Bologna Marathon entra in carcere. Sabato 28 febbraio 34 detenuti si sfideranno all'interno delle mura della Dozza