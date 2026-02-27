Censura militare Tutte le purghe di Xi fotografate dal Csis

Il Csis ha pubblicato una serie di fotografie che mostrano le purghe militari legate a Xi Jinping. Le immagini ritraggono ufficiali e soldati coinvolti in operazioni di rimozione e riorganizzazione delle forze armate. Le foto coprono vari momenti di queste attività, evidenziando le manifestazioni pubbliche delle azioni di censura e di eliminazione di figure considerate scomode.

Le epurazioni nell'apparato militare cinese hanno colpito ogni settore, dalla Rocket Force ai comandi regionali. Dietro la retorica anticorruzione emerge una più ampia partita politica sulla lealtà e sul controllo del potere armato. Cosa dice il report del Center for Strategic and International Studies Sin dalla sua ascesa al potere, ma in particolar modo nel corso degli ultimi anni, Xi Jinping ha portato avanti una profonda campagna di epurazione all'interno della People's Liberation Army, trasformando la lotta ufficiale alla corruzione in un vasto riassetto politico e organizzativo delle forze armate cinesi. Le dimensioni di questo...