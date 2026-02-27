Celentano Incorona Ermal Meta | Impossibile Non Vinci Sanremo 2026

Adriano Celentano ha annunciato che Ermal Meta con la canzone “Stella Stellina” ha secondo lui tutte le possibilità di vincere Sanremo 2026. Il cantautore e icona della musica italiana ha fatto questa previsione pubblicamente, sottolineando la potenzialità di Meta di trionfare alla prossima edizione del festival. La dichiarazione ha attirato l'attenzione degli appassionati e dei media specializzati.

Rita De Crescenzo: età, figli, negozio, arresto e polemiche. Tutto sulla tiktoker napoletana Caso Tortora, Augias ammette: “Anch’io ebbi un dubbio”. Gaia Tortora: “Non deve vergognarsi” Adriano Celentano, leggenda della musica italiana, ha espresso il suo pronostico netto per Sanremo 2026: Ermal Meta vincerà con “Stella Stellina”. Su Instagram ha scritto: “Bravo Ermal, la tua canzone è bellissima e tu l’hai cantata così bene, che è quasi impossibile che tu non vinca”. Il brano, dedicato a una bambina vittima della guerra a Gaza, tocca corde profonde, con Meta che ogni sera porta sul colletto il nome di una bimba innocente. Meta denuncia il silenzio mediatico su Gaza e Palestina: “Non si può dire Gaza come se fosse una bestemmia”. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

