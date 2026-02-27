Celebrato dai Vigili del fuoco di Pisa l' anniversario della Fondazione del Corpo

Ottantasette anni di storia, coraggio e servizio al Paese. Oggi, venerdì 27 febbraio, presso il Comando dei Vigili del fuoco di Pisa, è stato celebrato l'87° anniversario della Fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. "Lì dove serve", è il tema scelto per questa giornata, sintesi dell'identità del Corpo. L'evento, aperto alla cittadinanza, è stato organizzato per valorizzare l'impegno, la dedizione e la professionalità del personale impegnato ogni giorno sul territorio. Erano presenti il prefetto di Pisa Maria Luisa D'Alessandro; il procuratore della Repubblica Teresa Angela Camelio; il presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori; il sindaco di Pisa Michele Conti e le massime autorità civili e militari.