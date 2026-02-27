C' è un po' di Torino anche al Festival di Sanremo | non solo Alba Parietti tra citazioni teatro Juvarra e museo del Risorgimento

Al Festival di Sanremo, Torino si fa sentire anche oltre Alba Parietti, protagonista indiscussa della serata. Tra citazioni, spettacoli al teatro Juvarra e visite al museo del Risorgimento, la città trova spazio nel contesto dell’evento musicale. La presenza torinese si manifesta in diversi aspetti, arricchendo il palinsesto e l’atmosfera della manifestazione.

C'è un po' di Torino anche all'Ariston e non solo quando si parla di Alba Parietti, regina indiscussa della platea. Presenza fissa tra le poltroncine rosse del teatro, si fa notare la conduttrice e attrice torinese, più volte inquadrata in prima fila, un posto d'onore storico tanto da scatenare. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Alba Parietti, cantanti e musicisti: tutti i torinesi al Festival di Sanremo 2026Quando mancano poco più di 3 settimane a Sanremo 2026 arrivano nuove conferme sui protagonisti della kermesse che si svolgerà al teatro Ariston da...

