Stasera al Teatro Ariston si tiene la serata Cover, con due artisti considerati i favoriti principali. La serata è caratterizzata da una grande festa che trasforma il teatro in una sala da ballo, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. Le quote sono state pubblicate e indicano i favoriti alla vittoria, mentre pubblico e bookmaker seguono con attenzione l’evento.

SANREMO, ITALY - FEBRUARY 26: Laura Pausini, Carlo Conti and Irina Shayk attend the 76th Sanremo Music Festival 2026 at Teatro Ariston on February 26, 2026 in Sanremo, Italy. (Photo by D.VenturelliGetty Images) È considerata la grande festa del Teatro Ariston che si trasformerà in una sala da ballo per una sera senza tensioni: ascolteremo le canzoni più belle della musica italiana Serena Brancale e Arisa sono le grandi conferme della terza serata del Festival di Sanremo: due delle grandi candidate al successo finale arrivate ancora tra le prime cinque e ora pronte a lasciare spazio alla tappa dei duetti, sempre molto attesa per lo spettacolo che riesce a regalare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - C'è la serata Cover: due big favoritissimi. Ecco le quote

Sanremo, arriva la grande serata delle Cover: due big si contendono il successo, ecco le quoteSANREMO, ITALY - FEBRUARY 26: Laura Pausini, Carlo Conti and Irina Shayk attend the 76th Sanremo Music Festival 2026 at Teatro Ariston on February...

Sanremo 2026, tutti i duetti della serata cover: ecco con chi saliranno sul palco i big (e cosa canteranno)I 30 Artisti della sezione Campioni hanno potuto svegliere una cover dal repertorio italiano e internazionale e anche chi sarà ad accompagnarli sul...

Temi più discussi: Sanremo 2026, cantanti, ospiti, cover e non solo: tutto quello che c’è da sapere sul Festival; Sanremo 2026, il programma completo delle cinque serate: gara, ospiti e votazioni; Sanremo 2026, il programma delle cinque serate: debutto, duetti, finale; Festival di Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata: cantanti, ospiti e co-conduttori.

La serata delle Cover di Sanremo 2026: i duetti più attesi e perchéS anremo 2026 si prende una pausa dalla gara ufficiale per la tradizionale serata delle cover. Un omaggio alla musica italiana e internazionale. I trenta cantanti interpreteranno un brano a loro scelt ... iodonna.it

Sanremo 2026, ecco come è andata la terza serata del Festival. Arrivano le Pagelle!Come è andata la terza serata di Sanremo 2026? Ecco le nostre pagelle tra promossi e bocciati nel terzo appuntamento del Festival. comingsoon.it

Sanremo 2026, serata cover: scaletta, brani e chi duetta con chi x.com

SANREMO | La scaletta di stasera, è la serata delle cover . Torna sul palco Bianca Balti #ANSA - facebook.com facebook