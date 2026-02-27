CdS – Lazio è caccia agli esterni | nuovo tentativo per Alajbegovic
Il mercato della Lazio si concentra sugli esterni, con un nuovo tentativo per Alajbegovic. Secondo quanto riportato dal Corriere, il club sta rinnovando la rosa per la stagione 2023-2024, con Taty e Guendouzi pronti a lasciare la squadra e Tchaouna già in partenza. La società lavora per rinforzare il reparto e programmare le prossime mosse di mercato.
Il mercato 2023-2024 è in fase di rifacimento. Taty e Guendouzi via, prima ancora Tchaouna. Per Isaksen, Noslin e Tavares s’aspettavano offerte a gennaio, sarà lo stesso a giugno. E’ stata rifiutata una proposta per Dele-Bashiru, ritenuta bassa. In bilico c’è Belahyane. Volontà dei giocatori, necessità economiche, bocciature di Sarri, le motivazioni che hanno spinto a cedere o a valutare cessioni. Le strategie future si legano inevitabilmente alla permanenza di Sarri o al suo addio. Come sempre la società sarà chiamata a decidere se cambiare squadra o allenatore. Lotito ha sempre optato per la seconda mossa. Quest’anno sarà più difficile perché Mau è blindato fino al 2028. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
