Il mercato della Lazio si concentra sugli esterni, con un nuovo tentativo per Alajbegovic. Secondo quanto riportato dal Corriere, il club sta rinnovando la rosa per la stagione 2023-2024, con Taty e Guendouzi pronti a lasciare la squadra e Tchaouna già in partenza. La società lavora per rinforzare il reparto e programmare le prossime mosse di mercato.

Il mercato 2023-2024 è in fase di rifacimento. Taty e Guendouzi via, prima ancora Tchaouna. Per Isaksen, Noslin e Tavares s’aspettavano offerte a gennaio, sarà lo stesso a giugno. E’ stata rifiutata una proposta per Dele-Bashiru, ritenuta bassa. In bilico c’è Belahyane. Volontà dei giocatori, necessità economiche, bocciature di Sarri, le motivazioni che hanno spinto a cedere o a valutare cessioni. Le strategie future si legano inevitabilmente alla permanenza di Sarri o al suo addio. Come sempre la società sarà chiamata a decidere se cambiare squadra o allenatore. Lotito ha sempre optato per la seconda mossa. Quest’anno sarà più difficile perché Mau è blindato fino al 2028. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – Lazio, è caccia agli esterni: nuovo tentativo per Alajbegovic

Fiorentina, caccia agli esterni offensivi: nel mirino spunta il talento Silvetti dell’Inter MiamiLa Fiorentina è al lavoro per rinforzare le corsie offensive in vista della prossima sessione di mercato invernale.

Leggi anche: Calciomercato Napoli, caccia aperta agli esterni: Maldini resta il primo nome, ma nel mirino ci sono due nomi clamorosi

Argomenti discussi: Comitato Lombardia: De Giusti sconfitto anche al Cds.

Lazio, è di nuovo il turno di Dele-Bashiru: il centrocampista a caccia di continuitàIl centrocampista nigeriano giocherà la sua terza gara da titolare consecutiva e proverà a trovare continuità dopo prestazione altalenanti ... msn.com

Lazio, 7 semifinali di Coppa Italia dal 2009: Sarri a caccia della sua prima voltaL'allenatore ha superato solo una volta i quarti sulla panchina biancoceleste, ma non ha disputato le semifinali a causa delle dimissioni ... msn.com