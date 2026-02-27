Castelfiorentino | sequestro da 140milaeuro Indagato per spaccio di coca

A Castelfiorentino è stato effettuato un sequestro preventivo di oltre 140mila euro nei confronti di un uomo indagato per detenzione e spaccio di cocaina. L'operazione è stata condotta dalle forze dell'ordine che hanno sequestrato il denaro come misura cautelare. L’indagato è stato coinvolto in un procedimento giudiziario relativo a presunti reati legati alla droga.

CASTELFIORENTINO (FIRENZE) – Sequestro preventivo di oltre 140mila euro nei confronti di un uomo indiziato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è stato eseguito a Castelfiorentino (Firenze) su disposizione del Gip del Tribunale del capoluogo toscano, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze. L’operazione è stata condotta dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Firenze. Il giudice ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme di denaro contante per oltre 140mila euro, ritenute di provenienza illecita, nei confronti dell’ indagato nell’ambito di un’indagine più ampia che ha già portato alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Castelfiorentino: sequestro da 140milaeuro. Indagato per spaccio di coca A Castelfiorentino la mostra "Saluti da Castelfiorentino. Il passato in cartolina"Cento cartoline che raccontano la storia di Castelfiorentino dalla fine dell’800 agli anni ’60. Oltre 50 chili di botti illegali, maxi sequestro a Castelfiorentino: “Erano pericolosi per chi li usava”Castelfiorentino, 29 dicembre 2025 – Oltre 50 chili di botti illegali, 55 per la precisione, sequestrati grazie ad un’operazione congiunta della... Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia. Argomenti discussi: Detenzione e spaccio di droga, sequestrati oltre 140mila euro in contanti a Castelfiorentino. Castelfiorentino: sequestro da 140milaeuro. Indagato per spaccio di cocaCASTELFIORENTINO (FIRENZE) – Sequestro preventivo di oltre 140mila euro nei confronti di un uomo indiziato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è stato eseguito a ... firenzepost.it Sequestro da oltre 140mila euro a Castelfiorentino per spaccio di cocainaOperazione della Guardia di Finanza: denaro contante ritenuto di provenienza illecita, indagato senza redditi dichiarati ... gonews.it