Cassino i saluti del presidente del CONI Luciano Buonfiglio e del presidente della FIDAL Stefano Mei per i mondiali universitari di Cross

A Cassino, si sono svolti i mondiali universitari di Cross con delegazioni di trenta nazioni e dodici giudici internazionali. La macchina organizzativa ha lavorato per accogliere atleti, staff e famiglie, mentre il presidente del CONI e il presidente della FIDAL hanno inviato i loro saluti ufficiali. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutto il mondo.

Delegazioni provenienti da trenta nazioni diverse. Dodici giudici internazionali. Una macchina organizzativa enorme per accogliere al meglio gli atleti insieme ai loro staff e alle famiglie. A lavoro cento tirocinanti italiani, cento stranieri, accompagnatori, alberghi, ristoranti, un circuito.