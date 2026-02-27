Caso Signorini Fabrizio Corona in Tribunale per il ricorso contro il blocco di Falsissimo

Fabrizio Corona si presenta in Tribunale a Milano per il ricorso contro il blocco di Falsissimo, seguito alla disputa legale con Alfonso Signorini. La prossima udienza è fissata per il 19 marzo, mentre i dettagli della causa vengono discussi davanti ai giudici. La vicenda riguarda le azioni legali intraprese da Corona in relazione a contenuti e blocchi online.

Continua la battaglia legale tra Alfonso Signorini e Fabrizio Corona, di cui dovrà essere scritto un nuovo capitolo il prossimo 19 marzo presso il Tribunale di Milano. Per quella data infatti, è fissata l'udienza in cui il giudice dovrà pronunciarsi sul ricorso presentato da Corona, contro le. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

