Caso Epstein perché ora si parla del caso della scomparsa di Santina Renda

A riportare il caso all'attenzione del pubblico italiano è stata la trasmissione Chi l'ha visto?, che nella puntata di mercoledì 25 febbraio ha affrontato il tema, mentre Fanpage.it ha contattato l'avvocato della famiglia di Santina Renda, Luigi Ferrandino. Santina, bambina siciliana di 6 anni, fu rapita il 23 marzo 1990 nel quartiere Cep di Palermo. "Ho appreso che erano state rese pubbliche queste mail, nelle quali si parla di rapimenti di ragazzine, e che tra questi messaggi c'era anche un riferimento a Maddie McCann, la bimba inglese rapita in Portogallo. Visto che si parla di vicende degli anni '90, nulla esclude che possa esserci qualcosa che riguarda Santina", spiega il legale.

Santina Renda e il giallo dello Zorro Ranch: l’ombra dei file Epstein riapre il caso della bimba scomparsaMai più trovati: è quello che è accaduto a diversi bambini italiani, a partire da Denise Pipitone, rapita a Mazara del Vallo nel 2004, oppure a...

La scomparsa di Santina Renda collegata a Jeffrey Epstein? La famiglia pronta a inviare il Dna negli USAUna mail contenuta negli Epstein Files parla di ragazze sepolte nel ranch del finanziere.

