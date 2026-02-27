Caso Epstein Hillary Clinton alla Camera | Mai conosciuto il finanziere mi hanno chiesto di Ufo e Pizzagate

Hillary Clinton ha risposto alle domande degli inquirenti riguardo a rapporti e incontri con il finanziere Epstein, affermando di non averlo mai conosciuto personalmente. Durante l'audizione, ha anche commentato le richieste su altri argomenti come Ufo e Pizzagate. La deposizione, lunga oltre sei ore, si è concentrata su diversi aspetti della vicenda e delle sue interazioni pubbliche.

Si è conclusa dopo oltre sei ore la deposizione di Hillary Clinton davanti alla commissione di Vigilanza della Camera che indaga sulla vicenda Epstein. Il rapporto di Bill Clinton con Jeffrey Epstein si era concluso " diversi anni prima che venisse alla luce qualsiasi cosa sulle attività criminali di Epstein e che fosse stato accusato" ha riferito l'ex First Lady e Segretario di Stato. "Penso che questo sia esattamente ciò che mio marito testimonierà domani (oggi in Italia, ndr)", ha detto Hillary Clinton, in riferimento alla testimonianza dell'ex presidente. "Ho ricevuto domande su Ufo e Pizzagate". Hillary Clinton ha poi rivelato di aver ricevuto anche domande "sugli Ufo " e il " Pizzagate, una delle più vili e fasulle teorie complottiste diffuse su internet".