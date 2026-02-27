In un'intervista, un uomo coinvolto nel caso Epstein e Clinton afferma che, se avesse saputo dei crimini commessi, non avrebbe mai preso l'aereo con lui. Racconta di essere cresciuto in una famiglia con episodi di violenza domestica e di aver sempre condannato le attività illecite, prontamente chiedendo giustizia e denunciando ogni comportamento sospetto. Le sue parole chiariscono la sua posizione rispetto alle accuse e alla sua partecipazione.

“Essendo cresciuto in una famiglia con casi di violenza domestica, non solo non sarei salito sul suo aereo se avessi avuto la minima idea di cosa stesse facendo, ma l’avrei denunciato io stesso e avrei guidato la richiesta di giustizia per i suoi crimini, non per i suoi accordi di favore”. Lo ha detto Bill Clinton nella sua dichiarazione iniziale davanti alla commissione di Vigilanza della Camera in riferimento ai suoi numerosi viaggi sul jet privato di Jeffrey Epstein. “Ma anche con il senno di poi, non ho visto nulla che mi abbia mai fatto riflettere. Siamo qui solo perché l’ha nascosto a tutti così bene per così tanto tempo. E quando è venuto alla luce con la sua dichiarazione di colpevolezza del 2008, avevo smesso da tempo di frequentarlo”, ha aggiunto l’ex presidente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Epstein, Clinton: “Se avessi saputo non sarei mai salito sul suo aereo”

Hillary Clinton sul caso Epstein: «Io mai incontrato. Perché non interrogate Trump?». La testimonianza davanti al CongressoHillary Clinton ha deposto davanti alla Commissione di vigilanza della Camera a New York nell’ambito dell’indagine sui crimini di Jeffrey Epstein.

