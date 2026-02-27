Case | aumentano le riqualificazioni e si guarda all' hinterland Fontana | Lo sviluppo immobiliare è una colonna portante

Le riqualificazioni edilizie sono in crescita e si pensa sempre di più all’hinterland come area di sviluppo. Un rappresentante istituzionale ha affermato che lo sviluppo immobiliare rappresenta una delle basi fondamentali del settore. Sono state introdotte norme più semplici per garantire maggiore certezza nel diritto e si punta a una nuova visione dell’abitare, con un’attenzione particolare all’area metropolitana e alle zone limitrofe.

Dibattito sul futuro dello sviluppo immobiliare e delle costruzioni. Bestetti (FdI): "Serve un quadro normativo chiaro, ci stiamo lavorando" Norme più semplici per dare certezza al diritto, nuova visione dell'abitare privilegiando hinterland e cintura metropolitana. Sono i due percorsi emersi da un convegno sull'edilizia che si è tenuto al Pirellone mercoledì 25 febbraio, con la presenza di Attilio Fontana (presidente della Regione Lombardia) e di Marco Bestetti (consigliere regionale di Fratelli d'Italia), insieme a rappresentanti del mondo industriale ed energetico. Per Giuseppe Bracchetti, esperto di strategie immobiliari, a Milano il settore del nuovo è fermo "senza sostegni né prospettive chiare, da tre anni.