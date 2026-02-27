Casa Riformista verso le Comunali Faraone | Come Roma si ragioni anche su Palermo Capitale

Casa Riformista-Italia Viva ha organizzato una giornata di confronto a Palermo, dedicata alle elezioni comunali previste nel 2027. Durante l'evento sono stati discussi temi riguardanti il ruolo della città, con l’obiettivo di trasformarla da capitale amministrativa a centro di saperi, servizi e produzione. La discussione ha coinvolto vari rappresentanti e ha visto il coinvolgimento di diversi partecipanti interessati al futuro politico e sociale di Palermo.

"Palermo, da capitale amministrativa a capitale dei saperi, dei servizi e della produzione" è il titolo di una giornata di confronto ed elaborazione di proposte organizzata da Casa Riformista-Italia Viva in vista delle elezioni comunali palermitane, in programma nel 2027.