Il Carnevale di Viareggio si conferma come un evento di grande rilievo, con un impatto economico stimato intorno agli 80 milioni di euro. La manifestazione coinvolge numerose attività e attrazioni che attirano visitatori da diverse zone. Le strutture ricettive e i servizi locali registrano un aumento di domanda durante i giorni di festa. La tradizione delle sfilate di carri allegorici rappresenta uno degli aspetti principali dell’evento.

Il Carnevale di Viareggio si conferma come un fondamentale volano economico e sociale, generando un impatto stimato in circa 80 milioni di euro. Un evento che attira turisti da tutto il mondo, sostenendo così in modo fattivo il turismo e l'artigianato locale. Il Carnevale viareggino, che è ancora una volta la meta principale del periodo dopo quello di Venezia, ha avuto quest’anno numeri record di presenze anche per quanto riguarda la sfilata dei carri, autentico momento clou dell’evento. Occorre dunque evidenziare, in maniera sempre più marcata, la significatività di questo evento, per l’indotto generato a favore dell’economia di tutti gli artigiani e anche perché, sul piano sociale e relazionale, è in grado di regalare sorrisi e giornate leggere a tutti coloro che vi hanno preso parte o che vi partecipano ogni anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carnevale di Vareggio, un'eccellenza da record

Esa-Com, 25 anni di eccellenza: numeri da record e sguardo al futuroUn quarto di secolo dedicato alla progettazione, alla qualità del servizio e al rispetto per l’ambiente.

Cento, Carnevale da record: sfilata internazionale con delegazione da Israele e forte impatto economico.Cento, un Carnevale da record: carri, camper e una delegazione da Israele tra la folla Cento ha vissuto un fine settimana di festa culminato in una...

Carnevale di Viareggio 2026 - Sintesi del 1° Corso

Temi più discussi: Il gran finale del Carnevale 2026; Carnevale di Viareggio, edizione da record tra incassi storici e satira internazionale; Carnevale di Viareggio, la fiorentina porta la parità di genere sul corso davanti a 100mila persone; A Carnevale? Ogni record vale. A Viareggio un martedì grasso show: telecamere, sole e super incasso.

Regata di Carnevale a Viareggio, San Miniato protagonista: ori e podi nel ritorno dopo 30 anniTra le protagoniste della giornata la Canottieri San Miniato, presente con l’intera squadra agonistica, dagli Allievi agli Under 23. Gli atleti, preparati dagli allenatori Enzo Ademollo e Krisztina ... gonews.it

Record di incassi e presenze per il Carnevale 2026448mila presenze e 5,2 milioni di euro incassati in sei sfilate, di cui 1 milione e 237mila arrivati dall’ultimo corso. noitv.it

Fuori Corso | Carnevale di Viareggio 2026 | Puntata 4 | 25/02/26 - facebook.com facebook