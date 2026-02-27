Carmelo Cinturrino è una persona pericolosa è violento e alza le mani l' accusa nel verbale di un collega

Nel verbale di un collega, Carmelo Cinturrino viene descritto come una persona violenta e pericolosa, accusato di alzare le mani. Le testimonianze raccolte coinvolgono sia pusher sia agenti di polizia, che contribuiscono a definire il quadro delle sue azioni. Cinturrino si è difeso dalle accuse, ma le dichiarazioni raccolte indicano un quadro di comportamento aggressivo.

Proseguono le indagini per fare chiarezza sull’omicidio di Abderrahim Mansouri, il pusher 28enne ucciso a Rogoredo dall’agente Carmelo Cinturrino. Il poliziotto è stato arrestato e ora si trova in carcere. Secondo il gip deve rimanere dietro le sbarre perché c’è il pericolo che inquini le prove e che compia altri reati. Nel frattempo, alcuni colleghi hanno messo a verbale che Cinturrino è una persona “pericolosa”. Testimone: "Carmelo Cinturrino ha una storia strana" Le dichiarazioni dei colleghi: "Uomo violento" La lettera dell'agente dal carcere I pusher del Corvetto: "Ci chiedeva il pizzo con il martello" Testimone: “Carmelo Cinturrino ha una storia strana” Una troupe del programma Rai 1Mattina News ha intervistato un ragazzo finito in strada a Rogoredo e dipendente dalla droga. 🔗 Leggi su Virgilio.it

