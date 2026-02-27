Carlo Conti così non l’avete mai visto | perde la pazienza con una giornalista che fa una domanda legittima

Durante una diretta del Festival di Sanremo, il conduttore ha perso la pazienza con una giornalista che gli aveva posto una domanda legittima. Le serate si sono svolte senza problemi, con il ritmo serrato e le scalette rispettate al minuto. Carlo Conti si è mostrato visibilmente irritato, interrompendo l’intervista e lasciando trasparire la sua frustrazione.

Le serate del Festival di Sanremo scivolano via senza intoppi, tra ritmo serrato e scalette rispettate al minuto. Eppure, più che quanto accade sul palco dell’Ariston, a far discutere è stato ciò che succede in conferenza stampa. Qui il clima disteso si è incrinato quando una giornalista ha sollevato una questione spinosa: la scarsa presenza femminile tra i Big in gara. Una domanda legittima che ha dato vita a un confronto acceso con il direttore artistico Carlo Conti. Il battibecco tra Carlo Conti e una giornalista in conferenza stampa. A innescare la discussione è stato un dato numerico: solo 9 donne su 30 artisti in gara. La giornalista ha evidenziato la sproporzione, sottolineando come il panorama musicale femminile sia oggi tutt’altro che marginale. 🔗 Leggi su Donnapop.it

