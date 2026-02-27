Carla trovata senza vita in casa possibile svolta | per gli investigatori non sarebbe morte naturale

Nelle prime ore sono emerse nuove ipotesi sulle cause del decesso di Carla Ribeiro, trovata senza vita nella propria abitazione di Pozzuoli. Gli investigatori stanno esaminando diversi elementi per chiarire la dinamica e le circostanze del fatto, senza escludere eventuali ipotesi alternative rispetto a una morte naturale. La vicenda resta sotto osservazione mentre si attendono ulteriori approfondimenti.

C'è una svolta nelle indagini sulla morte di Carla Ribeiro, la 42enne ritrovata senza vita domenica scorsa nella sua casa di Pozzuoli dal marito. La Procura ha iscritto nel registro degli indagati una sua amica. L’ipotesi di reato, al momento, sarebbe quella di morte come conseguenza di altro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Ex ballerina trovata senza vita in casa a Milano, chiesta la scarcerazione per il compagno: “Forse morte naturale”Hanna Herasimchyk era stata trovata senza vita in casa a Pozzuolo Martesana (Milano) il 13 giugno 2024. Leggi anche: Carla trovata senza vita in casa dal marito: disposta l'autopsia Temi più discussi: Carla trovata senza vita in casa dal marito: disposta l'autopsia; Carla trovata senza vita in casa dal marito: disposta l'autopsia; Carla Ribeiro trovata morta in casa a Pozzuoli: indagata l’amica, ultima ad averla vista viva; Carla Ribeiro trovata morta in casa, svolta nel caso: indagata un'amica, è l'ultima ad averla vista viva. Carla trovata senza vita in casa, possibile svolta: per gli investigatori non sarebbe morte naturaleC'è una svolta nelle indagini sulla morte di Carla Ribeiro, la 42enne ritrovata senza vita domenica scorsa nella sua casa di Pozzuoli dal marito. La Procura ha iscritto nel registro degli indagati una ... napolitoday.it Carla Ribeiro trovata morta in casa, svolta nel caso: indagata un'amica, è l'ultima ad averla vista vivaUn decesso improvviso, nessun segno evidente di violenza e un fascicolo aperto dalla Procura. È questo il quadro attorno alla morte di Carla Ribeiro, 42 anni, trovata senza vita nella ... leggo.it #carla ribeiro trovata morta in casa, svolta nel caso: indagata un'amica, è l'ultima ad averla vista viva x.com Carla trovata morta in casa a Pozzuoli: indagata l’amica peruviana. Domani l’autopsia Si tratta di una 52enne originaria del Perù... - facebook.com facebook