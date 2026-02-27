Carla Gozzi promuove l’eleganza di Sanremo

Durante il Festival di Sanremo, nella redazione de IlGiornale è stata ospite Carla Gozzi, nota conduttrice televisiva, stilista, blogger e scrittrice italiana. La sua visita è avvenuta nei giorni in cui l’Italia segue con attenzione la kermesse musicale. Carla Gozzi ha parlato di moda e stile, portando il suo contributo all’evento culturale.

Nei giorni in cui l’Italia si ferma davanti al piccolo schermo per la grande kermesse musicale del Festival di Sanremo, nella redazione de IlGiornale abbiamo avuto un’ospite d’eccezione: Carla Gozzi, conduttrice televisiva, stilista, blogger e scrittrice italiana. È venuta a trovarci per un’intervista esclusiva e, inevitabilmente, la conversazione è scivolata sui look sfoggiati dai protagonisti di questa edizione. «Grazie per l’invito, è un piacere essere qui», esordisce sorridendo. E alla domanda su cosa stia raccontando la moda di questa settimana sanremese, la style coach non ha dubbi: «In questo Festival regna l’eleganza. Le maison che hanno vestito gli artisti sono di primissimo livello. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

