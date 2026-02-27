Carl Brave pubblica oggi il nuovo EP Mozziconi

Oggi esce il nuovo EP di Carl Brave intitolato Mozziconi, distribuito da Warner Records e Warner Music Italy. L'artista ha scelto di mantenere Roma come sfondo principale nel suo racconto musicale. Il progetto è disponibile in tutte le piattaforme digitali e nei negozi di musica. L'EP contiene diverse tracce che riflettono il suo stile e le sue influenze.

