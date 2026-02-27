Un giovane si dice sorpreso dalla stagione che sta vivendo, commentando con entusiasmo il suo arrivo a Pesaro. Ammette di non aver previsto un'annata così positiva quando ha scelto di trasferirsi, sottolineando la sua soddisfazione per il percorso intrapreso e l’esperienza attuale. La sua riflessione si concentra sulla sorpresa per i risultati ottenuti finora.

Trucchetti, sinceramente, se l’aspettava una stagione del genere quando ha deciso di venire a Pesaro? "Così favolosa, onestamente, non me l’aspettavo. Però nella testa dei giocatori c’è sempre l’idea di arrivare al massimo delle proprie possibilità, sia individualmente che come squadra, quindi la speranza di fare bene c’era. Ora non dobbiamo perdere l’umiltà che ci contraddistingue e continuare a galoppare". Che sensazione si prova a giocare davanti a 7.000 persone? "E’ stato fantastico ma mi sono reso conto veramente del frastuono che c’era quando ho riguardato la partita e mi sono accorto che in certi frangenti non si sentiva nemmeno la voce dei commentatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Cara Vuelle, sono un ragazzo fortunato"

Un «ragazzo fortunato» (e molto emozionato) è approdato al Quirinale(askanews) — Jovanotti accenna un passo di danza nei saloni del Quirinale sulle note di Ragazzo fortunato.

Sinner: "Avevo crampi in tutto il corpo, sono rimasto calmo e sono stato fortunato"Una partita incredibile, che sembrava persa con Jannik Sinner in preda ai crampi nel terzo set.