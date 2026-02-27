Capodanno cinese ad Avellino | tradizione dialogo e pace globale

Ad Avellino, nel Complesso Monumentale dell’Ex Carcere Borbonico, si è svolto il tradizionale evento di Capodanno cinese, arrivato alla sua terza edizione. L’evento ha coinvolto numerosi partecipanti e ha incluso diverse attività legate alla cultura cinese. La manifestazione si è tenuta nel rispetto delle tradizioni e ha attirato l’attenzione della comunità locale.

Ad Avellino, nel Complesso Monumentale dell'Ex Carcere Borbonico, il Capodanno cinese è tornato per la terza volta. Non soltanto una festa, ma un'occasione di incontro. Tradizione e diplomazia, musica e riflessione, in un tempo in cui le parole pace e cooperazione sembrano fragili e necessarie.