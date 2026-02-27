Capannone avicolo in fiamme | Vigili del Fuoco al lavoro per ore

Un incendio ha interessato un capannone avicolo nelle campagne di Isorella, richiedendo l'intervento dei Vigili del Fuoco che sono rimasti impegnati per diverse ore per spegnere le fiamme. La situazione ha causato disagi e ha richiesto un intervento tempestivo per mettere in sicurezza l’area. I soccorritori hanno operato senza sosta per contenere i danni e limitare i rischi.

Ci sono volute diverse ore per domare l'incendio divampato mercoledì pomeriggio in un capannone avicolo di Via Cornaleto, nelle campagne di Isorella. L'allarme è scattato intorno alle 15 a seguito del rogo (in corso) della copertura: il capannone fortunatamente era vuoto e né persone né animali hanno riportato ferite. La centrale operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato sul posto due squadre con il supporto dell'autobotte dai distaccamenti di Verolanuova e Orzinuovi: sono poi intervenuti anche i Carabinieri e la Protezione Civile. Le operazioni, come detto, si sono protratte per diverse ore: soltanto in serata la bonifica è stata completata con la definitiva (ri)messa in sicurezza dello stabile. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it In fiamme un capannone vicino il Centro Sicilia, vigili del fuoco al lavoroLa squadra dei vigili del fuoco del distaccamento nord del comando provinciale di Catania, insieme ad un'autobotte inviata dalla sede centrale, sono... Incendio nel capannone, le fiamme divorano lo stabile nella notte: oltre 30 vigili del fuoco al lavoro per spegnere il rogoMOTTA DI LIVENZA (TREVISO) - Incendio all'interno del capannone di via Magnadola a Motta di Livenza, in provincia di Treviso: le fiamme si sono... GIURAMENTO di MATTEO da allievo a VIGILE del FUOCO permanente(Capannelle,Roma 7/10/2025). Temi più discussi: ? Capannone avicolo in fiamme: Vigili del Fuoco al lavoro per ore - BresciaToday; Isorella, incendio in un capannone avicolo: fiamme domate nel pomeriggio; Isorella, in fiamme l’impianto fotovoltaico di un allevamento; A Marene una decina di maiali caduti in una fossa: intervento dei Vigili del fuoco di Saluzzo. Isorella, incendio in un capannone avicolo: fiamme domate nel pomeriggioUn vasto incendio è divampato nel pomeriggio di ieri in un capannone adibito ad allevamento avicolo in via Cornaleto, nel territorio comunale di Isorella. bsnews.it Isorella: a fuoco il tetto di un capannone per l’allevamento avicoloIsorella: a fuoco il tetto di un capannone per l'allevamento avicolo. L'allarme è scattato verso le 15 di mercoledì 25 febbraio 2026. primabrescia.it La buona notizia è che in quel momento il capannone è risultato vuoto - facebook.com facebook