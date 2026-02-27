capaccioli in liquidazione cassa integrazione e dote di ricollocazione

Si parla di una procedura di liquidazione per un’azienda, con l’attivazione di strumenti come la cassa integrazione straordinaria per cessazione. Sono in corso discussioni a livello ministeriale per definire le modalità di intervento. Le aziende interessate avranno la possibilità di ricevere incentivi per riassorbire i lavoratori coinvolti, tramite una

Cassa integrazione straordinaria per cessazione, da discutere in sede ministeriale. Incentivi ad aziende interessate ad assorbire i dipendenti rimasti nell’organico, attraverso una "dote di ricollocazione". Percorso di politiche attive per il mondo del lavoro da attivare al più presto. Tre punti cardine come esito dell’incontro di ieri a Firenze, in Regione, per le questioni che interessano le maestranze di Capaccioli srl, azienda di Sinalunga in liquidazione. Un tavolo che ha visto la partecipazione del curatore fallimentare della ditta e del Consigliere alle crisi aziendali, Valerio Fabiani. Per Fiom Cgil Siena, ha partecipato la segretaria generale Daniela Miniero: "L’elemento tempo è determinante - ha spiegato - e per questo occorre accelerare il più possibile per gli ammortizzatori sociali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

