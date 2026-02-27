Cantiere nell' ex Rossani aperto un varco pubblico in via Petroni | Una finestra sulla trasformazione

Stamattina sono iniziate le operazioni di apertura di un varco pubblico in via Petroni nell’ex Caserma Rossani. L’intervento tecnico ha permesso di creare un passaggio che consente il transito dei mezzi di cantiere. Si tratta del primo accesso aperto al pubblico da via Giulio Petroni, collegando l’area alla ex caserma, al parco e al nuovo Polo.

L'intervento tecnico è stato effettuato per consentire il passaggio dei mezzi di cantiere. Sono partite questa mattina le operazioni di apertura del primo varco di accesso pubblico da via Giulio Petroni a tutto il compendio della ex Caserma Rossani, che, oltre al parco e al nuovo Polo. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Riapre il varco per via Petroni: cosa cambia dopo le perizie tecniche "Argine abusivo, aperto un varco". Le ruspe al lavoro durante la piena. E un privato tenta di bloccarle"Si è da poco concluso l’intervento di apertura di un varco in corrispondenza dell’ansa dell’argine destro del Senio, subito dopo Tebano, che fungerà... Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia. Temi più discussi: Ex caserma Rossani, sopralluogo al cantiere: prende forma la nuova sede dell’Accademia di Belle Arti di Bari FOTO; Ex caserma Rossani, sopralluogo al cantiere della nuova Accademia di Belle Arti. Le foto; A Bari, cantieri in corso per la nuova sede dell’Accademia delle Belle Arti nell’Ex Caserma Rossani; Gli ispettori del ministero a Bari: visita per controllare l'avanzamento dei lavori Pnrr. Bari, all'ex Caserma Rossani aperto il primo varco pubblico da via Giulio Petroni: ecco come proseguono i lavoriUna finestra sulla trasformazione: il compendio, oltre al parco e al nuovo Polo bibliotecario, ospiterà l’Accademia delle Belle Arti, la Casa della Cittadinanza e la Piazza d’Arti con il suo parcheggi ... lagazzettadelmezzogiorno.it A Bari, cantieri in corsi per la nuova sede dell’Accademia delle Belle Arti nell’Ex Caserma RossaniProseguono a ritmo serrato i lavori che trasformeranno l’ex Caserma Rossani in un nuovo e strategico polo culturale per la città di Bari. Nelle scorse ore hanno effettuato un sopralluogo sul cantiere ... trmtv.it LAVORI AL VIA - Il cantiere comporterà irregolarità della fornitura idrica nell’area compresa fra via Risorgimento e la zona industriale di Meldola fino a via Maglianella a Forlì - facebook.com facebook