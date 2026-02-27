Cammino nel nome di Pia de’ Tolomei Progetto culturale del Soroptimist

Un progetto culturale del Soroptimist collega simbolicamente Siena e la Maremma tramite un percorso che unisce natura e letteratura, dedicato a Pia de’ Tolomei. L’iniziativa invita a scoprire i paesaggi e le storie legate a questa figura, creando un ponte tra territori e tradizioni, e coinvolge i partecipanti in un viaggio tra natura e cultura.

Unire simbolicamente Siena alla Maremma attraverso un itinerario naturalistico e letterario nel nome di Pia de' Tolomei. E' questa l'idea progettuale lanciata dal Soroptimist International Club Chianciano Terme–Montepulciano, realtà impegnata sui temi della parità di genere e dei diritti umani. Il progetto, intitolato " Il Cammino di Pia ", prende ispirazione dai celebri versi del Purgatorio di Dante Alighieri — "Siena mi fé, disfecemi Maremma" — trasformando la memoria poetica in un percorso culturale diffuso capace di intrecciare paesaggio, letteratura e riflessione civile. L'iniziativa prevede la realizzazione di un cammino segnalato con pannelli che riportano i versi del " Canto V ", QR code per l'ascolto dei passi della Divina Commedia e installazioni artistiche nei luoghi legati alla tradizione di Pia.