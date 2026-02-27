Camionista in viaggio verso Catania con 15 chili di cocaina nella motrice | fermato e arrrestato

Un uomo di 52 anni è stato fermato e arrestato dalla polizia stradale mentre viaggiava verso Catania con un camion carico di 15 chili di cocaina nascosti nella motrice. Durante il controllo, gli agenti hanno scoperto la sostanza stupefacente e proceduto all’arresto del conducente. Il camionista era in viaggio con l’intenzione di consegnare la droga nella città siciliana.

Da camionista a corriere della droga. Un cambio di mansione che è costato caro a un 52enne, fermato e arrestato dalla polizia stradale al termine di un controllo. Gli agenti hanno intimato l'alt alla motrice nei pressi dello svincolo di Giardini Naxos.Quello che sembrava essere inizialmente un.