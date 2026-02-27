Camionista in viaggio verso Catania con 15 chili di cocaina nella motrice | fermato e arrestato
Un uomo di 52 anni, camionista, è stato fermato dalla polizia stradale durante un controllo lungo una strada. Nel veicolo, gli agenti hanno trovato 15 chili di cocaina nascosti nella motrice. Dopo aver verificato i dettagli, è stato arrestato e portato in custodia. La dinamica dell’intervento si è conclusa con l’arresto dell’uomo, che ora dovrà rispondere delle accuse.
