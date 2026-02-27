' Cambio medico' sospeso fino a lunedì | 48 ore di stop per il servizio TreC+

Da sabato alle 6 fino alle 7 di lunedì 2 marzo, le funzioni “Cambia il medico” e “Orari medico” del sistema TreC+ saranno temporaneamente sospese, impedendo agli utenti di effettuare modifiche o consultare gli orari dei medici in questo lasso di tempo. La sospensione riguarda esclusivamente queste funzionalità, che torneranno operative subito dopo.

