Un cambiamento improvviso in panchina si profila all’orizzonte, con Giampaolo pronto a riprendere il suo ruolo in Serie A. Dopo aver guidato il Lecce durante la stagione passata, l’allenatore sembra in procinto di assumere una nuova guida tecnica in questa fase conclusiva del campionato. La possibile svolta lascia spazio a molte aspettative tra tifosi e addetti ai lavori.

Marco Giampaolo potrebbe presto tornare in Serie A con l’allenatore che, dopo aver salvato il Lecce durante la scorsa stagione, potrebbe guidare un nuovo club in questo finale di campionato. Rimasto fermo dopo la mancata conferma sulla panchina dei salentini, Marco Giampaolo è in attesa di una chiamata con una squadra che sarebbe pronta ad offrirgli la guida tecnica in questo finale di Serie A. Stando a quanto affermato da Tuttomercatoweb.com, il destino di Davide Nicola alla Cremonese appare in forte dubbio con la squadra grigiorossa che, dopo un ottimo inizio di campionato, è scesa in classifica. Al momento Vardy e compagni occupano il terzultimo posto in classifica insieme a Fiorentina e Lecce. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Cambio improvviso in panchina, pronto Giampaolo: ritorno in Serie A

Bomba Icardi-Juve, si scalda all’improvviso il ritorno in Serie A: la situazioneL’argentino è in scadenza col Galatasaray e il rinnovo è in una fase complicatissima: i bianconeri provano a inserirsi La Juventus accelera sul...

Leggi anche: De Zerbi pronto a tornare in Serie A: ecco su quale panchina

Temi più discussi: L'esperto tecnico esonerato a 8 giornate dalla fine, secondo cambio in panchina per la società Viola; Chiamata a sorpresa della Salernitana: Serse Cosmi vicino ai granata; UFFICIALE - Curacao, cambio in panchina: Advoocat si dimette, al suo posto Rutten.

Curaçao, cambio in panchina: Advoocat si dimette, al suo posto RuttenDick Advoocat ha rassegnato le sue dimissioni alla Federazione di Curaçao. Al suo posto nominato Fred Rutten Improvviso cambio sulla panchina del Curaçao. L’allenatore Dick Advoocat – eroe della ... gianlucadimarzio.com

Pescara, Vivarini a rischio esonero: la società riflette sul cambio in panchinaIn bilico la posizione di Vincenzo Vivarini a Pescara: la società sta riflettendo su un possibile cambio in panchina. Ore decisive in casa Pescara per il futuro di Vincenzo Vivarini. Dopo gli ultimi ... gianlucadimarzio.com

Al Festival di Sanremo basta pochissimo per accendere il gossip, e stavolta al centro della scena non c’è solo la musica. Protagonisti della serata, loro malgrado, Fedez e Achille Lauro. Un cambio improvviso di scaletta ha alimentato sospetti e illazioni, riporta - facebook.com facebook

#Sanremo2026: #AchilleLauro avrebbe dovuto presentare l’esibizione di #Fedez e #MarcoMasini con “Male necessario”, ma all’ultimo è stata #LauraPausini. Un cambio improvviso che riaccende i rumors sui vecchi attriti tra Lauro e Fedez x.com