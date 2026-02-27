Calzature sos distretto | Serve lo stato di crisi E il Micam va cambiato

Le aziende del distretto calzaturiero si trovano a fronteggiare una situazione difficile, chiedendo interventi concreti per affrontare le sfide attuali. Durante il Micam di Milano, il salone di riferimento per il settore, si è evidenziata la necessità di rivedere le modalità di partecipazione e supporto alle imprese. La questione del futuro della fiera e delle strategie di mercato rimane al centro del dibattito.

Il bilancio è in chiaroscuro per le imprese del distretto calzaturiero in missione al Micam di Milano, il salone internazionale della calzatura. "Al Micam le nostre aziende hanno continuato a dimostrare resilienza, volontà di innovare e conquistare nuovi mercati, ma ciò sta avvenendo in una fase congiunturale ancora negativa – ammette Valentino Fenni, vicepresidente nazionale di Assocalzaturifici –. È arrivato il momento di chiedere un aiuto ulteriore alle istituzioni". Che cosa chiedete? "Alle istituzioni chiederemo di adottare iniziative concrete. La crisi del settore non riguarda soltanto la realtà marchigiana, ma a soffrire è l'intero sistema calzaturiero.