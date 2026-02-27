Il governo ha approvato un decreto per abbassare le bollette, con l’obiettivo di alleggerire i costi per cittadini e aziende. La misura, che coinvolge oltre 5 miliardi di euro, mira a rendere più stabile questa riduzione nel tempo. La decisione arriva in un momento di grande attenzione ai costi energetici, che continuano a influenzare il quotidiano di molte persone.

Il decreto varato dal Governo punta a ridurre il peso delle bollette per oltre 5 miliardi di euro. Si tratta di un intervento significativo, che arriva in una fase in cui il costo di luce e gas incide fortemente sia sulle famiglie sia, sulle imprese. Per un territorio manifatturiero come il nostro il tema energetico è decisivo: molte aziende competono sui mercati internazionali e ogni differenza di costo può determinare la perdita di quote di mercato. Il decreto rafforza i sostegni alle famiglie con redditi più bassi e riduce parte degli oneri che gravano sulle piccole e medie imprese. Un punto centrale riguarda il meccanismo europeo che attribuisce un costo alle emissioni di anidride carbonica nella produzione di energia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Calo delle bollette, Anceschi: "Misura che va resa stabile"

