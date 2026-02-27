Calciomercato Milan Champions League come chiave di tutto | poi via ai rinnovi Il quadro completo

Il Milan sta concentrando le proprie energie sul calciomercato, con l’obiettivo di qualificarsi alla Champions League. Dopo aver stabilito questa priorità, la società si dedicherà ai rinnovi dei contratti dei giocatori. La strategia per il futuro del club prevede quindi prima di tutto il rafforzamento della rosa in vista delle competizioni europee, seguita dalla stabilizzazione del gruppo con le trattative di rinnovo.

