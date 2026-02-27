Calciomercato Juve LIVE | idea Gortezka Openda via in estate?

Segui con noi tutte le novità sul calciomercato della Juventus in tempo reale: si parla di un interesse per Goretzka e si discute della possibile partenza di Openda in estate. La redazione monitora le trattative, gli incontri e le indiscrezioni che emergono nel mondo bianconero, offrendo aggiornamenti costanti sulle mosse della società. Restate sintonizzati per scoprire tutte le novità sui movimenti di mercato.

Openda Juventus, la società bianconera non ha più dubbi sul suo futuro. Ecco che cosa potrebbe succedere in estate Bernardo Silva Juventus, la posizione del club bianconero sul centrocampista portoghese. Le novità Goretzka Juve, i bianconeri si iscrivono alla corsa per il colpaccio a parametro zero. Cosa filtra dalla Continassa Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. Il comunicato della Serie C Juventus Next Gen, doppia tegola per Brambilla in vista del Pontedera: dovrà rinunciare a questi due big per squalifica! Juventus Women, lo spogliatoio si è incrinato: cortocircuito tra le giocatrici e Canzi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

