Calcio il Bologna vince anche al ritorno contro il Brann ed approda agli ottavi di Europa League
Il Bologna conferma il risultato della gara d’andata e si aggiudica la qualificazione agli ottavi di Europa League grazie a una vittoria che mantiene invariato il punteggio finale. La squadra ha mostrato determinazione sul campo, portando a casa un risultato importante che la proietta avanti nella competizione. La partita si conclude con il team che continua a credere nelle proprie possibilità.
Il Bologna bissa il successo ottenuto all’andata in Norvegia e, con lo stesso punteggio supera il Brann anche al ritorno: i felsinei, infatti, vincono per 1-0 anche in casa ed accedono così agli ottavi di finale dell’ Europa League 2025-2026 di calcio, dove potrebbe esserci anche un derby italiano con la Roma. Nel primo tempo, forti già del vantaggio conquistato all’andata, la situazione sembra mettersi ancora meglio per i felsinei, dato che gli ospiti al 37? restano in dieci per l’espulsione diretta rimediata da Sorensen, reo di un brutto fallo, che complica ulteriormente i piani dei norvegesi, anche se si va all’intervallo a reti.... 🔗 Leggi su Oasport.it
